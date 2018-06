Pará: Governo troca superintendente do sistema penal após denúncia de abuso

SÃO PAULO - O governo do Pará anunciou nesta terça-feira, 20, a troca do superintendente do Sistema Penal, após uma adolescente de 14 anos denunciar que ela e mais duas menores foram drogadas, embriagadas, espancadas e violentadas durante quatro dias por detentos dentro da Colônia Agrícola Heleno Fragoso, no Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Isabel do Pará, a 50 km de Belém.

O titular da Superintendência do Sistema Penal (Susipe), Major Francisco Mota Bernardes, foi exonerado nesta terça-feira pelo governador Simão Jatene, e será substituído pelo Major Mauro Barbas.

Segundo o governo, "o major Bernardes prestou um grande serviço para o Estado, inclusive retirando todos os presos das delegacias da capital, mas infelizmente não foi ágil em tomar providências quando tomou conhecimento das irregularidades na Colônia Penal", afirmou o Secretário de Segurança Pública do Estado, Luiz Fernandes Rocha.

A investigação criminal sobre a possível presença da menor na colônia agrícola está sendo conduzida pela Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data) e corre sobre segredo de Justiça, como determina o Estatuto da Criança e Adolescente. Uma cerca de contenção, que já vinha sendo construída no entorno da área, teve sua obras aceleradas, para aumentar o grau de segurança na Colônia.