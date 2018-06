Para Justiça, greve de trabalhadores nas obras do Maracanã é abusiva

SÃO PAULO - O Tribunal Regional do Trabalho no Rio julgou abusiva a greve dos trabalhadores que atuam na reforma do estádio do Maracanã. A medida foi divulgada nesta sexta-feira, 16. Como consequência imediata da decisão, os trabalhadores deverão retornar ao trabalho.

Tomada por unanimidade dos desembargadores e juízes presentes, o julgamento considerou que o movimento grevista não atendeu aos requisitos previstos na Lei nº 7.783/89, que regulamenta o exercício do direito de greve, entre eles a não convocação de assembleia geral para que os trabalhadores pudessem deliberar sobre a paralisação dos serviços.

Além disso, segundo a Justiça, a greve não foi comunicada ao Consórcio Maracanã Rio 2014 com a antecedência de 48 horas, conforme previsto na legislação. Os magistrados consideraram ainda a existência de uma convenção coletiva em vigor, e a realização de um acordo coletivo firmado entre os trabalhadores e o Consórcio, que foi homologado pela Justiça do Trabalho no mês de agosto.

Antes do julgamento, os trabalhadores se concentraram na entrada da sede do Tribunal.

A procuradora Deborah da Silva Felix, do Ministério Público do Trabalho, anunciou que já existe uma investigação em curso para avaliar o meio ambiente e condições de trabalho no canteiro de obras do Maracanã.