Para Kassab, nem Serra nem Aloysio vão disputar O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, engrossou ontem o coro pela candidatura do senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) à Prefeitura em 2012, nome também defendido pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). O idealizador do PSD disse, porém, que "não trabalha com essa hipótese", já que Aloysio tem negado interesse na disputa.