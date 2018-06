Para Kassab, PSD não corre nenhum risco

Kassab disse que sua assessoria jurídica está convencida de que o pedido de registro do PSD será aceito e fez louvores às autoridades: "Elogio a ação valorosa e eficiente da Justiça Eleitoral". Os comentários foram feitos de manhã, na cerimônia de início das obras do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas. A obra terá 43,5 quilômetros e deve ser entregue em março de 2014.

O prefeito não quis comentar os encontros que terá amanhã em Brasília. Kassab ressaltou, contudo, que o novo partido não entrará na base de apoio do governo. "O PSD será independente", esclareceu.

Impugnação.[ ] [/ ]Um dos encontros em Brasília pode ser com líderes do PTB, para resolver o problema criado ontem em Cuiabá, no Mato Grosso do Sul - onde o presidente regional do PTB, Ivan Louzada, entrou com pedido de impugnação do PSD no Tribunal Regional Eleitoral do Estado.

Os petebistas alegam que o PSD foi incorporado pelo PTB em 2003. Assim, para obter registro no Tribunal Superior Eleitoral, a nova legenda precisaria de organizar diretórios de forma definitiva, e não provisória, em pelo menos 5% dos municípios de cada Estado.