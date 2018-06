Para Lessa, 'inferno astral' político já passou

O ex-governador Ronaldo Lessa, candidato ao governo de Alagoas pelo PDT, está confiante no sucesso do recurso que impetrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar derrubar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL), que o considerou inelegível com base na Lei da Ficha Lima.

"Acredito que até amanhã teremos uma boa notícia. Afinal, esta situação em Alagoas tem que ser revista", disse ontem em entrevista à Rádio Educativa FM, que vem sabatinando os candidatos ao governo do Estado.

Lessa foi o quinto candidato a ser entrevistado. Seus principais adversários - o governador Teotônio Vilela Filho (PSDB) e o senador Fernando Collor (PTB) - já foram sabatinados. O último da lista será Mário Agra (PSOL).

Durante a entrevista, Lessa enfatizou que o "inferno astral" provocado pela impugnação da sua candidatura já passou. "A campanha continua firme e forte, tranquila e com boas perspectivas", afirmou ele, que não se considera um ficha-suja. "Os verdadeiros bandidos permanecem impunes enquanto eu estou sendo punido por ter dado aumento aos servidores da Educação."

Impugnação. A candidatura de Lessa foi impugnada com base na Lei da Ficha Limpa porque ele havia sido condenado pelo TRE-AL sob acusação de abuso de poder político e econômico.

O crime eleitoral teria sido cometido quando Lessa era governador do Estado e pediu apoio à candidatura de Alberto Sextafeira (PSB) à Prefeitura de Maceió nas eleições municipais de 2004.

O candidato de Lessa perdeu a eleição para o prefeito Cícero Almeida (PP), mas elegeu-se deputado estadual em 2006. Este ano, quando se preparava para a reeleição, Sextafeira teve o registro da sua candidatura impugnado pelo TRE-AL, também recorreu da decisão e continua sua campanha enquanto aguarda uma posição do TSE.

Lessa é o candidato da Frente Popular ( PDT, PT, PMDB, PC do B, PR, PT do B e PRP), conta com o apoio "oficial" do presidente Lula e faz campanha para Dilma Rousseff (PT). "Estou nisso para representar o povo alagoano e não as elites, como fazem outros candidatos. Estou nessa luta para impedir que Alagoas continue do jeito que está."