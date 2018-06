Para Lula, blogs desmontaram 'farsa da bolinha' na eleição

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou ontem a atuação da imprensa e agradeceu a blogueiros por terem revelado "uma farsa que estava acontecendo" na campanha eleitoral do ano passado. Lula referia-se ao episódio em que o então candidato do PSDB, José Serra, teria sido atingido por um objeto no Rio.

No 2.º Encontro de Blogueiros Progressistas, em Brasília, o ex-presidente disse ter viajado por 16 países desde que saiu do governo e afirmou que o comportamento da mídia, especialmente na América Latina, "é quase lamentável". "Eu nunca me preocupei com a crítica se ela é verdadeira. O que me preocupa são as inverdades, a má-fé, as difamações, como aquela pedra, aquele meteorito de papel que caiu na cabeça de um candidato no ano passado", afirmou. "Foi quando eu disse que nosso adversário tinha que ter a coragem de pedir desculpa ao povo brasileiro."

Lula disse que foram os blogueiros que impediram que esse episódio prejudicasse a então candidata Dilma Rousseff. "Vocês tiveram papel extraordinário. Vocês demonstraram uma coisa fantástica: o povo não precisa mais de intermediários."

O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, defendeu no evento o marco regulatório das comunicações, em elaboração pelo governo. "A mídia, que conquistou o direito de criticar, tem que ser criticada também." Para ele, o ex-ministro Franklin Martins - responsável pela primeira versão do texto - estava com o "carimbo de querer regular a mídia", mas negou que essa fosse a intenção do governo.