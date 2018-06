Para Maia, Serra é como ditador do Egito: ''Já caiu'' O senador Aécio Neves (PSDB-MG) já opera para se credenciar como líder da oposição no Congresso e para se fortalecer no PSDB, esvaziando o poder de José Serra. Foi nessa condição que ele conversou, na reabertura do Congresso, semana passada, com o presidente do DEM, Rodrigo Maia (RJ), e os líderes do partido na Câmara, ACM Neto (BA), e no Senado, José Agripino (RN). "O projeto presidencial de 2010 tem que entender que já passou e está como o governo do Egito: caiu e só falta desocupar o espaço", diz Maia, referindo-se a Serra. Diante da briga explícita, líderes tucanos de vários Estados concluíram que o melhor é sair do embate desgastante entre serristas e aecistas e investir as energias na oposição ao governo Dilma.