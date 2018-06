Para Marina, Dilma ''não pode usar duas medidas'' A ex-senadora Marina Silva (sem partido) disse ontem em São Paulo que a presidente Dilma Rousseff não pode trabalhar com dois pesos e duas medidas no tratamento a escândalos de corrupção em seu governo. Mariana se referia à "faxina" promovida nos últimos dias no Ministério do Turismo, quando a Polícia Federal prendeu 35 pessoas acusadas de fraudes na pasta.