Para Marina, ''onda verde'' vai levá-la ao 2º turno

"Agora o Brasil vê em nós uma candidatura viável no segundo turno, com credibilidade para manter as conquistas, corrigir os erros e avançar para novos desafios", afirmou Marina. "Sinto uma onda verde gigantesca a favor de um projeto que priorize a educação, saúde, segurança pública e cuidado com o meio ambiente."

Questionada sobre a capitalização da Petrobrás, cuja cerimônia foi presidida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marina defendeu a necessidade de haver critérios na exploração do pré-sal. "Tem de ser explorado com tecnologia altamente segura para evitar desastre como os do Golfo do México." Ela alertou que o processo precisa estar atrelado a uma "visão inovadora, com transparência e acompanhamento da sociedade civil". Marina Silva ficou cerca de meia hora na Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde deu entrevista e cumprimentou eleitores.