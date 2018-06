Para Meirelles, eleita fez 'excelente escolha'

Em nota divulgada ontem, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, comentou que a indicação do diretor de Normas da instituição, Alexandre Tombini, para substituí-lo no cargo "é uma excelente escolha" e que o seu sucessor é "um profissional completamente preparado para a função".

Em entrevista após audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Meirelles disse acreditar que a instituição vai manter no governo de Dilma Rousseff a autonomia conquistada na atual gestão. A decisão, ressaltou, "compete à presidente da República e ao presidente do BC". Independentemente de sua saída do governo, ele disse estar "feliz e gratificado". "Um profissional deve iniciar e concluir sua missão na hora certa."