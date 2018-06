Para o comando da Casa, benefício é legal e normal

O juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Luiz Fernando Camargo de Barros Vidal, deu prazo de cinco dias para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo se manifestar.

O despacho judicial é do dia 15. "A fim de melhor prover o convencimento do juízo sobre o pedido de tutela antecipada, e a fim de garantir um mínimo de contraditório inerente ao devido processo legal, determino a intimação da Mesa Diretora para que, querendo, e no prazo de cinco dias, informe e manifeste-se sobre o pagamento das verbas impugnadas na inicial."

Em outra ação, que já transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal, a Assembleia está obrigada a publicar a relação de todos os servidores que trabalham nos gabinetes e escritórios políticos dos 94 deputados. Também neste caso a Assembleia alega que "desconhece" a sentença judicial. / F.M.