Para PC do B, mídia dá voz 'a bandido' e precisa ser regulada Em editorial publicado no portal Vermelho em defesa do ministro Orlando Silva, o PC do B atrelou a crise provocada pelas denúncias da revista Veja à falta de regulamentação da mídia. "As calúnias lançadas contra o ministro e contra seu partido, o PC do B, são o melhor exemplo da necessidade, da imposição, de uma legislação para regular a mídia e democratizar os meios de comunicação." Para os comunistas, a imprensa dá voz "a um bandido processado pela Justiça" e promove o "linchamento público" do ministro e de seu partido. / AGÊNCIA ESTADO