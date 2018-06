Para petista, 'único juiz da mídia é o público' No ambiente que tanto preza, diante de sindicalistas com quem convive desde os anos 70 e prefeitos do PT, o presidente Lula inaugurou ontem à noite em São Bernardo do Campo a TVT (TV do Trabalhador), primeira emissora outorgada a um sindicato da categoria. Ele declarou: "O brasileiro está cada vez mais consciente, sabe muito bem distinguir o que é informação e o que é distorção dos fatos, o que é bom e mau jornalismo. O único juiz da imprensa é o público."