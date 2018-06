Para pilotos profissionais O aviso na entrada é até amigável. Pede atenção aos motoristas e aconselha o uso da primeira marcha. Mas a frase poderia ser outra: "Não basta ter carteira de habilitação, tem de ser profissional". Afinal, encarar a rampa de subida do Shopping Metrô Santa Cruz, pela R. Tenente Gomes Ribeiro, não é para qualquer um. Se o carro for 1.0 e estiver cheio, é bom aproveitar que o shopping tem nome de santo e rezar para conseguir subir. Ou descer os passageiros antes de enfrentar a rampa. Neste caso, a administração poderia colocar outra placa:"Deposite seus caronas aqui". Porém, ele não é o único a provocar medo aos motoristas iniciantes. No Paulista, é preciso ter atenção com as colunas largas - um descuido na baliza e você pode deixar a tinta de seu carro na parede. E muito cuidado com as curvas fechadas no acesso de entrada:aqui, é preciso ser rápido com o volante. Haja braço. Já no Penha, ao contrário, vá bem devagar. Como é tudo muito apertado, você passa raspando pelas pilastras nas curvas.