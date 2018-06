Para polícia, CV deve se refugiar no Complexo de Manguinhos e Mangueira

RIO - A tomada do Complexo do Alemão pela polícia não significa somente a perda do território mais importante para o Comando Vermelho, mais antiga facção criminosa do Rio de Janeiro. Somente nos dois últimos dias de operação, a quadrilha chefiada por Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, e Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, teve um prejuízo aproximado de R$ 68 milhões, somente com a apreensão de drogas e armas.

A polícia ainda não sabe onde os chefes da quadrilha que estão soltos vão se restabelecer, mas a aposta é que tentem conquistar alguma favela que compense a perda com a venda de drogas. "A única favela em que o movimento se assemelha ao do Alemão é a Rocinha, que pertence a uma facção rival ao Comando Vermelho (Amigos dos Amigos - ADA)", disse um oficial da Inteligência da PM.

Segundo este oficial, até que consigam se reabastecer de armas e munição, os principais chefes do tráfico no local devem se refugiar em outras favelas dominadas pelo CV. Entre as mais importantes, estão o Complexo de Manguinhos e a Mangueira, ambas na zona norte.

"Eles vão passar um tempo mais quietos, mas depois vão precisar praticar crimes que capitalizam a quadrilha, como roubo a banco e roubo de carro", disse o policial.

Segundo ele, a saída dos bandidos do território acabou prejudicando o recebimento de informações. "Alguns deixaram os telefones para trás e não estamos tendo como monitora-los. Além disso, os informantes, que traziam muita informação, não estão mais tendo contato com eles, já que estão fora da favela", disse.

A transferência de Marcinho VP da penitenciária de Catanduvas, no Paraná, para Porto Velho, em Rondônia, também foi mais um golpe para a rápida rearticulação do CV. "O VP foi o responsável por determinar os ataques incendiários que levaram à invasão do Alemão. Ele foi transferido e os seus comandados perderam território. Tudo isso contribui para que a quadrilha leve mais tempo em se reerguer", explica o oficial de inteligência.

O prejuízo do Comando Vermelho pode ser ainda maior. Não foram contabilizados nas perdas, os revólveres, pistolas e granadas apreendidas. A polícia também tem informação de que os traficantes guardavam dinheiro na favela. Na véspera da invasão, a polícia apreendeu um menor que tentava sair do complexo com US$ 36 mil. Segundo investigações, ele iria comprar munição para a quadrilha.