Para polícia, Schincariol morreu em tentativa de assalto A Polícia Civil de Itu, a 98 quilômetros de São Paulo, trabalha com a hipótese de assalto seguida de reação, como causa da morte do empresário José Nelson Schincariol, de 60 anos, ocorrida na madrugada de hoje. O empresário dono da cervejaria Schincariol, foi baleado com três tiros quando chegava em sua casa no centro de Itu, às 22h30 de ontem. Segundo a polícia, pelo menos dois homens o esperavam na garagem. A esposa do empresário e um filho disseram ter ouvido cinco tiros. José Nelson foi atingido com dois disparos na cabeça e um nas costas. Levado ao Pronto-Socorro local, foi transferido para o hospital Albert Einstein de São Paulo, mas não resistiu. O filho Alexandre e alguns vizinhos socorreram a vítima. A própria família levantou a hipótese de reação a um assalto porque o empresário era um homem valente. A hipótese de tentativa de seqüestro foi afastada porque os possíveis ladrões esperavam o empresário entrar na garagem e sair do carro.