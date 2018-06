Para PR, demissões a conta-gotas desgastam relação com Executivo Insatisfeito com a condução da crise, o PR está acusando o governo de querer criar fatos políticos contra a legenda com as mudanças feitas no órgão. Para o partido, as demissões de apadrinhados a conta-gotas estão desgastando a relação com o Executivo.