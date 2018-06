Para procurador, Anac editou norma às pressas

O procurador federal Márcio Schusterschitz da Silva Araújo, autor da ação que pedia o fechamento do Aeroporto de Congonhas até a conclusão das obras na pista principal, acredita que a Anac tenha produzido às pressas a norma técnica encaminhada em fevereiro ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3). Com base no documento classificado pela própria agência como "extra-oficial", a desembargadora Cecília Marcondes decidiu liberar a operação de todos os tipos de aviões em Congonhas. A desconfiança do procurador está baseada em duas datas: dia 21 de janeiro, quando a ação do Ministério Público Federal (MPF) foi entregue à Justiça, e dia 31 de janeiro, estampada na folha de rosto do boletim técnico da Anac. "Ao que tudo indica, o documento foi elaborado 10 dias depois de ajuizarmos a ação", assinala Araújo. "Se isso foi feito apenas para ser anexado ao processo, mostra que a segurança nunca foi preocupação primeira. Só apareceu como instrumento para derrubar uma liminar, para se retornar à insegurança." O pedido de interdição da pista principal de Congonhas foi formulado em janeiro, após sucessivas derrapagens de aviões. Na visão do MPF, o risco à segurança de vôo era claro, e já havia sido admitido por representantes da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). "Desde o início, deveria ter havido o enfrentamento e não uma barganha com o problema", diz Araújo. Ontem, os procuradores federais fizeram uma varredura completa nos volumes do processo para verificar se as empresas aéreas teriam utilizado ou citado a norma da Anac em suas apelações à Justiça. Até o início da noite, porém, nada havia sido encontrado. "Aparentemente nenhuma delas usou. Mas vamos continuar procurando", disse a procuradora Fernanda Teixeira de Souza Domingos Taubemblatt, que também atua no caso. PROCESSO O MPF deve realizar hoje a distribuição interna da representação contra a diretora da Anac Denise Abreu. Acompanhada por dois técnicos da agência, foi ela quem encaminhou à desembargadora Cecília Marcondes o documento "extra-oficial" que serviu de embasamento para a decisão de liberar as operações em Congonhas. Após tomarem conhecimento da suposta fraude, os procuradores recomendaram a abertura de inquérito em duas frentes: cível, por suposta improbidade administrativa praticada pela diretora da Anac, e outra criminal, para apurar falsidade ideológica no uso de documento não oficial. Caberá aos novos procuradores decidir se aceitam ou não o pedido dos colegas para abertura de inquérito. Para a presidente do TRF3, desembargadora Marli Ferreira, a tragédia com o vôo 3054 da TAM está relacionada ao fato de a Anac ter apresentado uma norma sem validade legal. "O tribunal foi fraudado na sua obrigação constitucional de dizer o Direito de forma reta, justa, moral e eqüitativa para o cidadão. E o resultado são 200 mortes", declarou.