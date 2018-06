Para Roberto Freire, presença ostensiva de Lula no palanque de Dilma pode prejudicar candidata

O presidente nacional do PPS, Roberto Freire, avaliava, no intervalo do debate, que a ausência de Dilma Rousseff poderá ter um efeito não estimado pelo PT. "Em vez de resguardá-la, o PT a expõe negativamente, porque as pessoas começam a questionar o preparo de Dilma para governar", afirmou o ex-deputado. Segundo ele, os trackings da oposição começam a mostrar uma certa "oscilação no quadro eleitoral" e a recusa de Dilma em participar de debates pode corroborar com esse movimento. "Já há sinais de que a estabilidade dela nas pesquisas não é tão duradoura", disse. A presença ostensiva do presidente Lula na campanha de Dilma, afirmou Freire, coloca a petista no fio da navalha. "A presença de Lula também traz um complicador na medida em que cresce um sentimento de que ela pode não ser capaz de presidir o País. Lula é candidato demais. Ele se coloca no fio da navalha", opinou.