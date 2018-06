Para Sarney, apagão mostra 'fragilidade' do sistema elétrico

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse nesta quarta-feira ser mais provável que o apagão que atingiu 12 Estados e parte do Paraguai, na noite da última terça-feira, 10, seja fruto de fragilidade de um sistema elétrico que precisa ter uma concepção mais moderna. "Acho que isso mostra certa fragilidade do sistema, principalmente se tratando de uma hidrelétrica como Itaipu, que oferece uma das tecnologias mais avançadas do mundo."

Mesmo dizendo não dispor de informações oficiais sobre as razões do apagão, Sarney destacou reportagem veiculada por revista econômica, segunda a qual um moderno sistema elétrico implica numa política em que consumidores devem se esforçar para poupar energia e as companhias elétricas trabalhar para romper o antigo cicloprodutor-transmissor-consumidor.

"O que se discute atualmente é passarmos para uma nova etapa em matéria de tecnologia, de consumo de energia, do sistema elétrico como um todo, como já existe na Europa hoje. O enfoque não deve ser somente na produção de energia, mas também em relação ao consumo, às formas de consumo, a equipamentos mais modernos. Deve-se otimizar o sistema", frisou.

Questionado se haveria risco de sabotagem, o presidente do Senado disse: "Não, acho que deve ter sido algum problema técnico, porque o Brasil não tem nenhum ambiente atual para qualquer medida dessa natureza. Acho que isso é apenas um acidente mesmo. Raro, não é? Ultimamente nós não temos tido fato dessa natureza".