Para Sarney, candidatos devem elevar o nível do debate O senador José Sarney (PMDB-AP) disse que a violência será um dos principais temas de debate das próximas eleições. Ele afirmou que os candidatos devem elevar o nível do debate político e evitar acusações pessoais. "Se alguém chega a ser candidato a presidente da República é porque tem qualidades suficientes para exercer esse cargo", disse Sarney, que está no Rio para a posse do cineasta Nelson Pereira dos Santos na Academia Brasileira de Letras. Sarney não soube avaliar se os últimos acontecimentos em São Paulo terão influência em nível nacional. "Com a rapidez dos meios de comunicação, tudo muda muito rapidamente. Uma situação que existe hoje pode ser diferente amanhã, mas de toda forma a violência é um tema que afeta a todos nós brasileiros", disse o senador.