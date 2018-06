Para Serra, não há excesso de pedágios nas rodovias O candidato do PSDB ao governo do Estado, José Serra, negou que irá reformular os pedágios nas rodovias paulistas. "Não falei isso. Fui perguntado sobre um pedágio específico e disse que iria examinar", afirmou, referindo-se a entrevista dada na sexta-feira,28, em Itapira. "Não acho que há excesso de pedágios nas rodovias", completou, reforçando com "eu não falei isso". Combate ao câncer Serra, participou nestes sábado, 29, em Jaú de um encontro de voluntárias de ligas de combate ao câncer de 84 cidades, patrocinado pelo Hospital Amaral Carvalho, especializado no tratamento de oncologia. Ele anunciou ali que em seu governo pretende criar uma rede hierarquizada de tratamento de câncer no interior paulista. A proposta é utilizar o Hospital Pio XII, de Barretos, e o Hospital Amaral Carvalho, de Jaú, "que são hospitais cinco estrelas do SUS". Segundo Serra, os dois hospitais citados dividiriam com a Secretaria de Saúde o trabalho de hierarquizar o atendimento e de auxiliar as clínicas menores para que estas melhorem a sua qualidade de atendimento. "Os dois hospitais coordenariam o trabalho de combate ao câncer em todo o interior".