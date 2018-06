Para Temer, Dilma está 'cada vez mais' próxima do PMDB

Para Temer, Dilma tem se aproximado "cada vez mais" do PMDB, "na convicção de que no governo de coalizão os partidos têm de participar ativamente (do governo)". Segundo ele, a estratégia da presidente - de fortalecer a articulação política com a base desde o fim da "faxina" que derrubou quatro ministros - tem sido de "grande sucesso". Ele destacou a dependência do Planalto dos aliados: "Você não governa só com o Executivo. O Executivo depende do Congresso, e, no particular, da base aliada".

Temer negou que o PMDB esteja insatisfeito com o espaço ocupado no governo. "No governo de coalizão, em que o PMDB tem praticamente o mesmo tamanho do PT, há sempre o desejo de aumentar a participação. Mas este aumento jamais é exigido; é convocado."