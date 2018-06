Para trocar um refrigerador Carta 19.312 No dia 14/11, meus sogros compraram no Carrefour uma geladeira Electrolux, com que nos presentearam. A pessoa que a entregou abriu a caixa e disse à empregada que era para mostrar não haver danos. No dia 17, pedimos ao Carrefour a troca por um refrigerador mais caro, e o atendente perguntou se havíamos aberto a embalagem. Eu disse que a caixa fora aberta pelos entregadores, mas não havíamos tirado o plástico. Daí ele disse que não haveria troca, porque a Electrolux não troca mercadorias abertas. Expliquei que somos clientes Carrefour e não Electrolux, e que isso deveria ser negociado entre as empresas, não nos expondo a uma política não informada. Pedi a informação por escrito, para busvar meus direitos, mas ele negou. Fiz queixa à Ouvidoria do Carrefour, que confirmou a informação. FLÁVIO S. FARIA de MENEZES Alto de Pinheiros O Carrefour responde: "Acionamos o fornecedor do produto, que contatou o cliente para auxiliá-lo no atendimento. Quanto à nossa política de troca, segue rigorosamente o disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que, ao se constatar vício no produto, o consumidor deve encaminhá-lo à técnica autorizada, que tem de fazer o reparo no 30 dias em 30 dias. Não se cumprindo o prazo, o cliente pode pedir troca por produto similar em perfeito estado, redução proporcional no preço ou devolução do valor pago, corrigido. O SAC contatou o leitor para prestar esclarecimentos. Nossos funcionários são treinados para um atendimento coridal, eficaz e respeitoso. A equipe foi reorientada." Carta 19.313 Frutas estragadas Comprei quatro grapefruits no Natural da Terra da Rua João Cachoeira. Na gôndola vi que estavam meio moles, mas como todas as frutas estavam assim e o mercado é de alto padrão, pensei que estavam boas para consumo. No café da manhã do dia seguinte, vi que estavam estragadas, com gosto estranho. Munida da nota fiscal, procurei o gerente, pensando que ele pediria desculpas e me daria outras quatro toronjas, mas ele se negou a resolver o caso e me disse para lhe levar as frutas estragadas para troca. Recusei e ele chamou o supervisor, que também se negou a fazer a troca. Acredito que esse atendimento é inconcebível para um supermercado de alto padrão. Produtos impróprios para o consumo não deveriam estar nas gôndolas, nem por descuido. As frutas custaram uns R$ 8, no meio de uma compra de quase R$ 200, meu gasto padrão no estabelecimento. JOSÉ FERRAZ C. NETO Capital O Natural da Terra Hortifruti responde: "O respeito ao consumidor e o compromisso com a qualidade são o maior alicerce para a consolidação de nosso trabalho e manutenção de clientes exigentes e assíduos como o leitor. Em relação às frutas compradas estarem estragadas, conforme conversamos com o sr. José, falamos com os profissionais que fazem o trabalho de supervisão e compras na empresa, com aproximadamente 30 anos de experiência no ramo, sendo hoje referência nesse segmento. Tudo é ainda acompanhado por uma equipe de nutricionistas e nenhum descuido é permitido na empresa. A questão de procedermos, em caso de troca, com o pedido da mercadoria e a nota fiscal, é uma política administrativa conhecida de todos os freqüentadores do Natural da Terra e perfeitamente legal, até para avaliarmos o problema e buscarmos sua correção. Acredito que o mal-entendido relatado já tenha ficado claro para o prezado cliente, e estabelecemos novamente a relação de sua família com o Natural da Terra." FABIANA MARIN Gerente de Marketing O leitor comenta: O resposta enfatiza que a empresa tem cuidado com os produtos e profissionais bem treinados, para impedir que tais falhas aconteçam, e que tem uma política de trocas sempre adotada, o que realmente me parece ser verdade. Mas em nenhum momento ela menciona o eventual despreparo do funcionário para lidar com um problema como esse, nem menciona alguma atitude a ser tomada que venha a colaborar para que o fato não se repita. Também não admite a possibilidade de as frutas estarem de fato estragadas, nem oferece retratação ou troca. Sei que tudo isso foi dito, de maneira gentil, na conversa telefônica que tive com d. Fabiana - mas creio que deveria ter ficado também claro no texto, como ficou o portfólio positivo da empresa. Essa é minha visão sobre o respeito ao consumidor. O texto de retratação deve mostrar transparência, e não apenas enaltecer os cuidados e políticas da empresa. Correspondência para São Paulo Reclama: e-mails para spreclama.estado@grupoestado.com.br; cartas para Av. Eng.º Caetano Álvares, 55, 6.º, CEP 02598-900 ou fax 3856-2929, com nome, end., RG e tel., a/c de CECILIA THOMPSON, podendo ser resumidas a critério do jornal. Cartas sem esses dados não serão consideradas. As respostas não publicadas serão enviadas pelo correio.