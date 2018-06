Parada do Orgulho Gay reúne 800 mil em SP Em clima de carnaval, cerca de 800 mil pessoas estão participando da 7ª Parada do Orgulho Gay, esta tarde na avenida Paulista, em São Paulo, segundo estimativa da Polícia Militar e da Companhia de Engenharia de Trânsito (CET). Vinte e um trios elétricos animam o evento. Com echarpe de plumas rosas, a prefeita Marta Suplicy participa da festa em companhia do presidente nacional do PT, José Genoíno. Os manifestantes reivindicam a ampliação de políticas sociais voltadas aos homossexuais. O desfile já ocupa os dois sentidos da avenida. Algumas linhas de ônibus foram desviadas e o trânsito é lento apenas nas proximidades. O manifestantes vão percorrer, além da Paulista, a rua da Consolação e a avenida Ipiranga, até chegar à Praça da República. No local, haverá um show com Elza Soares no início da noite.