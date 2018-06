Parada Gay desiste de desfilar na Leandro de Itaquera A Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo (APOGLBT SP) anunciou sua desistência em participar do desfile da escola de samba paulistana Leandro de Itaquera, que ocorrerá no Anhembi na madrugada de sábado para domingo. Em nota enviada ao presidente da escola e reproduzida pelo site do PT, os membros da associação declararam que não participarão do desfile devido a "questões político-partidárias". Segundo a nota, a APOGLBT desistiu da participação depois de se informar pelo noticiário que a Leandro de Itaquera levaria em seus carros alegóricos "um tucano e, posteriormente, bonecos com as imagens do prefeito e do governador de São Paulo". A associação ainda informou que "faz política de Direitos Humanos, mas é suprapartidária".