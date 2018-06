Paraguai anuncia prisão de quatro criminosos brasileiros

Agentes antidrogas paraguaios detiveram na noite desta sexta-feira, 5, quatro pessoas que seriam membros de uma conhecida facção criminosa do Rio de Janeiro, informaram fontes oficiais. O grupo foi detido na cidade da Encarnación, 370 quilômetros ao sul de Assunção, na fronteira com a Argentina. Em nota, a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) comunicou a detenção de Sérgio de Souza, de 33 anos, que seria procurado pela Justiça brasileira pelos crimes de narcotráfico e homicídio; e de Rodrigo Rosa de Oliveira, 31, condenado por tráfico de drogas. Também foram detidos Tiago Cordeiro, de 19 anos e que possui antecedentes por tráfico, e Danilo de Souza, 27, que também é procurado pela Justiça por tráfico de entorpecentes. Todos eles seriam de uma facção criminosa que trafica drogas e armas no Rio de Janeiro. A Senad explicou que os quatro brasileiros foram detidos no estacionamento de um movimentado estabelecimento comercial de Encarnación. O órgão também destacou que a detenção do grupo foi fruto de uma investigação iniciada depois que a Polícia Federal brasileira alertou para a presença dos criminosos na cidade paraguaia. O comunicado da Senad diz ainda que os quatro brasileiros, em cujas casas não foram encontradas drogas, serão expulsos do país por estarem em "situação irregular" e por serem muito perigosos.