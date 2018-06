Paraguai apreende 652 quilos de maconha do PCC

Autoridades paraguaias apreenderam 652 quilos de maconha que pertenciam ao Primeiro Comando Capital (PCC), em uma operação realizada em Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil, informaram fontes oficiais. A droga, dividida em 497 pacotes e distribuída em 17 bolsas com a inscrição do PCC, foi encontrada nas margens do Lago Itaipú, indicou a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai. Em nota o órgão disse que o carregamento "presumivelmente estava à espera de uma barca para ser transferida ao Brasil". O promotor antidrogas paraguaio Manuel Rojas afirmou que a apreensão confirma a presença do PCC no departamento de Alto Paraná, conforme apontado recentemente pelo diário local "La Nación".