Paraguai detém membro do PCC procurado pelo Brasil

ASSUNÇÃO - As autoridades paraguaias detiveram neste domingo um suposto membro do grupo Primeiro Comando da Capital (PCC), Bismag Santos Figueiredo, sobre quem pesa uma ordem de prisão no Brasil, informou o Ministério do Interior.

A apreensão aconteceu durante um controle da polícia em um bairro da cidade de Capitán Bado, departamento de Amambaí (norte), no qual os agentes solicitaram a documentação do cidadão em questão, que usava um documento em nome de Bismag Bogado. A operação ocorreu em colaboração com as autoridades brasileiras, que comprovaram que se tratava de um documento falso.

Santos, de 32 anos, foi detido por transgredir supostamente a Lei Migratória, possuir um mandato de prisão no Brasil por tráfico de drogas e por pertencer ao PCC.

No domingo passado, dois supostos membros da organização fugiram do Agrupamento Especializado de Assunção, uma sede da Polícia Nacional que funciona como centro de internamento de presos considerados perigosos.

A fuga, que as autoridades paraguaias consideram que aconteceu com a cumplicidade de funcionários da polícia, terminou com a detenção de 20 agentes do centro.