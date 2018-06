Paraguaio é preso com cocaína dentro de pneu em São Paulo O paraguaio César Doldan, de 58 anos, foi preso em flagrante, no Itaim-Bibi, zona sul de São Paulo, por policiais do Departamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc). Ele dirigiu de Assunção, no Paraguai, até São Paulo com nove quilos de pasta de cocaína escondidos no pneu estepe de um Toyota prata. Os investigadores da Divisão de Inteligência e Apoio Policial (Diap) descobriram que Doldan se encontraria com o comerciante brasileiro Hélio Fernandes Guedes, de 58 anos, às 23h30 de quarta-feira, na Rua Tabapuã, Itaim-Bibi, para fazer a entrega da droga. Além de Guedes, os investigadores prenderam Lídia Doldan Doria, de 24 anos, sobrinha do paraguaio, que viajava com ele. Segundo o Denarc, a droga estava bem escondida no estepe do Toyota.