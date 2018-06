Um apostador do estado da Paraíba foi o único a acertar as seis dezenas do concurso 1.016 da Mega-Sena deste sábado, 25. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), ele irá receber um prêmio de R$ 13.814.409,97. As seis dezenas sorteadas são: 05 - 09 - 11 - 20 - 25 - 60. A quina saiu para 174 apostadores; cada um recebe R$ 8.435,56. A quadra foi acertada por 9.476 pessoas e o prêmio será de R$ 154,89 para cada apostador.