Paralisação dos metroviários chega ao 18º dia

São Paulo, 31 - A greve dos metroviários de Belo Horizonte, Recife, Maceió, João Pessoa e Natal continua durante o 18º dia seguido nesta quinta-feira, 31. Na última terça-feira, 29, os sindicatos dos trabalhadores das capitais, a Federação Nacional dos Metroviários (Fenametro), representantes da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU) e o vice-procurador geral do Trabalho reuniram-se no Distrito Federal, em Brasília para negociar a greve.

De acordo com o presidente da Fenametro, Paulo Roberto Pasin, durante a reunião os sindicatos apresentaram uma contraproposta para a CBTU que teria sugerido reajuste salarial de 0%. Na terça, os metroviários sugeriram reajuste salarial de 5,13% e aumento real de 7%. A princípio, a categoria reivindicava por aumento real de 10%, afirma Pasin.

Em uma segunda reunião, que acontece às 16h desta quinta, também em Brasília, no Ministério Público do Trabalho, a CBTU decidirá se aceita a porcentagem reivindicada pela categoria ou se haverá uma terceira proposta.

O presidente da Fenametro destaca ainda que os metroviários continuam pedindo a manutenção de todas as cláusulas abordadas em negociações preliminares além de plano de saúde nacional, adicional noturno e o pagamento pelos dias de greve, "uma vez que a categoria segiu a determinação da Justiça de operar durante os horários de pico com a finalidade de diminuir o impacto nos usuários do transporte das capitais. Mesmo com a greve, os metroviários e ferroviários trabalharam", afirma Pasin.

"A nossa expectativa é de que tudo se resolva hoje, com a CBTU acatando a nossa última proposta, mas não há como afirmar nada, uma vez que o Governo chegou a propor o rejuste de 0%", diz o presidente da Fenametro.