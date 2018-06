Paraná decide hoje se ex-deputado vai a júri por acidente de carro em 2009

SÃO PAULO - A Justiça do Paraná decide nesta quinta-feira, 16, se o ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho, de 27 anos, irá a júri popular pelo atropelamento e morte de Gilmar Rafael Yared, de 26 anos, e Carlos Murilo de Almeida, de 20 anos. A sessão está prevista para começar as 13h30.

Em janeiro deste ano, a 2º Vara do Tribunal de Júri decidiu que o caso fosse julgado em júri popular, mas a defesa dele entrou com recuso.

Em maio de 2009, Carli Filho se envolveu em um acidente, em Curitiba. Duas pessoas morreram. O ex-deputado confessou que havia tomado vinho antes de dirigir. Segundo laudo do Instituto de Criminalística (IC), ele estava a uma velocidade entre 161 e 173 km/h. O político também estava com a carteira suspensa, com mais de 130 pontos.