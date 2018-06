Paraná divulga cidades com infestação do mosquito da dengue

A Secretaria da Saúde do Paraná divulgou nesta quarta-feira, 13, os 20 municípios que apresentam o maior Índice de Infestação Predial (IIP) do mosquito transmissor da dengue. O levantamento foi feito entre setembro e novembro de 2009.

Segundo a Agência Estadual de Notícias, o município de Guaraci, próximo a Londrina, lidera, em porcentual de infestação, o ranking com 8,33, seguido de Paiçandu, próximo a Maringá, que está com 7,40, Mercedes, pertencente à Regional de Saúde de Toledo, com 6,48 e Nova Aliança do Ivaí, da região de Paranavaí, com 5,17.

"Se um município tem 1% significa que, a cada 100 imóveis visitados, um tem foco de criação do mosquito", explica o secretário da Saúde, Gilberto Martin.

As regionais de Maringá e de Paranavaí são as que apresentaram maior número de cidades com IIP elevado. Historicamente, as regiões Oeste, Norte e Noroeste concentram o maior número de casos e focos de criação do mosquito.

Para esta temporada de calor, a Secretaria da Saúde está preparando uma nova edição do "Verão sem Dengue", que começará com a"Caravana Contra a Dengue". O movimento tem como objetivo mobilizar todos no combate à doença e percorrerá diversos municípios entre os dias 25 de janeiro e 6 de fevereiro.