Paraná manda 150 toneladas de doações para Santa Catarina

O governo do Paraná anunciou nesta quarta-feira, 26, ter mandado para Santa Catarina uma primeira remessa com mais de 150 toneladas de doações feitas à Defesa Civil estadual e à Fundação de Ação Social da prefeitura. Roupas, calçados, cobertores, colchões, alimentos, água, móveis, materiais de limpeza e bobinas de lonas plásticas foram encaminhadas para Itajaí, no litoral catarinense. Segundo o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Washington Rosa, as doações foram arrecadadas em dois dias de campanha. Veja também: Lula sobrevoa áreas atingidas nesta quarta Temporão anuncia R$ 100 milhões para medida de socorro População pode consumir água de piscinas Cerca de 80 mil imóveis continuam sem luz Chuva deve continuar até sexta-feira Banco do Brasil anuncia ajuda a clientes de Santa Catarina Defesa Civil abre conta para doações Blog: envie seu relato sobre as chuvas Tragédia em Santa Catarina Veja galeria de fotos dos estragos em SC Número de vítimas deve subir Para governador, será preciso muito recurso Morador de Blumenau relata a situação Na tarde desta quinta-feira, 27, deve sair outro comboio. "Já temos donativos para três caminhões, mas aguardamos os produtos que virão do interior", disse o tenente-coronel. Segundo ele, a Defesa Civil de Santa Catarina vai indicar as cidades que receberão a nova ajuda. Os quartéis do Corpo de Bombeiros, os batalhões da Polícia Militar e as Ruas da Cidadania em Curitiba continuam recebendo novas doações.