Paraná registra temperatura abaixo de zero na madrugada

O município de General Carneiro, a 270 quilômetros de Curitiba, no sul do Paraná, registrou a manhã mais fria do ano no País, com os termômetros marcando 1 grau negativo por volta das 6 horas desta quinta-feira, 7.

Segundo o Instituto Tecnológico Simepar, do Paraná, as poucas nuvens, com altitudes médias e baixas, presentes em quase todo o Estado, e o predomínio do sol fizeram com que as temperaturas subissem rapidamente e, por volta das 10 horas, os termômetros marcavam 11 graus no mesmo município.

Em Curitiba, a temperatura mínima ficou em 9,2 graus no início da manhã. Outros municípios com temperaturas baixas foram Palmas, no sul do Estado, com 2,9 graus, e União da Vitória, na mesma região, com 3,3 graus. Em Foz do Iguaçu, no oeste, os termômetros marcaram a mínima em 12,5 graus, e, em Londrina, no norte, 15,8 graus.

O Simepar informou que a massa de ar frio que causou o declínio das temperaturas no sul do País já estava se deslocando para o Oceano Atlântico.

Coincidentemente, no ano passado, exatamente no dia 7 de maio, o Paraná também registrou o dia mais frio do ano até aquele momento, com os termômetros marcando 0,5 graus negativos. Naquele dia, General Carneiro teve 2 graus centígrados. Os curitibanos tinham amanhecido com 7 graus.