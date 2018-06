Paraná terá R$ 72,8 milhões para investir em aeroporto

O governo do Paraná vai receber R$ 72,8 milhões para investir no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, visando a Copa do Mundo de Futebol de 2014.

Os recursos serão utilizados para melhoras do terminal de passageiros e viário, instalação de equipamentos e construção da terceira pista no aeroporto, segundo informações da Agência Estadual de Notícias.

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) dos Aeroportos foi assinado nesta segunda-feira, 19, em Brasília, pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva, pelo Ministro da Defesa, Nelson Jobim, e pelo presidente da Infraero, Murilo Marques Barbosa.

Até 2014, o Ministério da Defesa poderá investir até R$ 5,5 bilhões em 13 aeroportos de importantes cidades brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio, Salvador e São Paulo.