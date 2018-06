Paraná teve mais uma madrugada de muito frio A massa de ar frio começou a perder força nesta quarta-feira, 23, mas, no Paraná, algumas localidades ainda tiveram temperaturas negativas e as geadas formaram-se em muitas regiões do Estado. A localidade mais fria foi Palmas, no sul do Estado, com 1,1 grau negativo. Em União da Vitória, na mesma região, foi observado 0,8 grau negativo. Em Curitiba, a menor temperatura na madrugada de desta quarta foi de 3,6 graus. Alguns municípios como os da região de Maringá, no norte, tiveram temperatura mínima próxima de 14 graus. Segundo o Instituto Tecnológico Simepar, a previsão é de que ocorra uma elevação progressiva das temperaturas nos próximos dias. Uma nova massa de ar frio pode chegar ao Paraná no início da próxima semana.