Paranaense ganha R$ 9 milhões na Mega Sena

Carolina Spillari, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um apostador de Mandaguari, no Paraná, levou sozinho pouco mais de R$ 9 milhões na noite desta quarta-feira, 6. O pagamento é relativo ao concurso 1298 realizado em Guaratinguetá, São Paulo. As dezenas sorteadas foram 14, 15, 30, 53, 55 e 60.

Na Quina, 38 apostadores levaram R$ 48.940,41. Outros 4.046 levaram um prêmio de R$ 656,63 na quadra.

Para próximo concurso no dia 9 de julho, a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões. Para o próximo sorteio de final zero, o montante acumulado chega a mais de R$ 10 milhões. A Mega da Virada já conta com mais de R$ 34 milhões acumulados.