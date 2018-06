Parceria representa ''evolução gradual'', diz Patriota O chanceler Antonio Patriota enfrentou ontem, no Departamento de Estado, a embaraçosa tarefa de consolidar a liderança do Brasil, ao lado dos EUA, na Parceria do Governo Aberto, no momento em que as denúncias de corrupção no Ministério dos Transportes ocupam o topo da agenda do Planalto. Patriota foi cobrado a respeito pela imprensa, à qual disse "não haver dificuldade para o País conciliar os compromissos" de um governo aberto. E ponderou que países desenvolvidos "também têm situações de falta de transparência". Para ele, a parceria com os EUA mostra "uma evolução gradual".