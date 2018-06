Parecer do TCM ajuda prefeita de Fortaleza O exame das contas da prefeita petista Luizianne Lins (foto), do exercício de 2007, recebeu parecer técnico favorável do Tribunal de Contas dos Município (TCM) e será encaminhado para aprovação da Câmara Municipal, órgão competente para o julgamento das contas. A decisão foi marcada por três votos contra dois. As contas referentes a 2006 continuam no TCM e ainda não têm prazo para serem levadas ao plenário da Casa.