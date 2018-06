Parede de açude cai e alaga cidade no Ceará A parede de um açude particular ainda em construção cedeu, na madrugada de hoje, em Guaiúba, na região metropolitana de Fortaleza, deixando toda uma comunidade alagada. Eram cinco horas quando começou a enchente no distrito de Baú. Os moradores foram acordados com a água dentro das casas. A maioria só teve tempo de correr para salvar a vida. A inundação atingiu 200 casas. Três delas foram interditadas pelo Corpo de Bombeiros porque tiveram as estruturas comprometidas. Trinta famílias estão abrigadas em uma escola pública e em uma casa alugada pela Prefeitura. Dos 117 açudes cearenses monitorados pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado (Cogerh), 21 estão vazando. A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme) é de mais chuvas nas próximas 48 horas em grande parte do Ceará.