Parente da família Oliveira é presa por tráfico de drogas Policiais da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (Dise) de Campinas prenderam em flagrante Ivanilde Alves de Oliveira Lima, de 44 anos, junto com outras três pessoas, portando cerca de 740 gramas de maconha. Ela é parente dos irmãos Oliveira, cuja quadrilha promoveu um onda de seqüestros em Campinas na década de 90. Também foram detidos nesta quarta-feira à noite Alex de Lima, de 18 anos, filho de Ivanilde, Adriano de Oliveira Garcia, de 20 anos, e Wilson da Silva, de 35, acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo a Dise, a droga era vendida em um quiosque de cachorro-quente que o grupo mantinha em frente à casa onde foram feitas as prisões, no Jardim Vista Alegre, em Campinas. Ivanilde chegou a ser acusada de participação em um seqüestro cometido pela família Oliveira, mas foi absolvida. Vários integrantes do bando foram mortos em confrontos com policiais, e a quadrilha, desmantelada.