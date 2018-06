Parentes aguardam liberação de corpos de vítimas em Minas

BELO HORIZONTE - Familiares das três vítimas do acidente com o bimotor King Air que caiu na tarde deste domingo, 7, no bairro Minaslândia, na região norte de Belo Horizonte, estão na manhã desta segunda-feira, 8, no Instituto Médico Legal (IML) da capital mineira. Os parentes foram informados que não há data para liberação dos corpos. Uma série de exames terão que ser feitos, entre os quais, o de DNA. Os corpos foram carbonizados na queda do aparelho.

O acidente aconteceu às 15h20, três minutos depois da decolagem do avião do Aeroporto da Pampulha - o aparelho caiu sobre uma casa na Rua São Sebastião.

Os três mortos no desastre são o piloto Emerson Thomazini, de 43 anos, Carlos Eduardo Abreu, copiloto, e Gustavo de Toledo Guimarães, que viajava de carona.

Uma equipe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) III - braço da Força Aérea Brasileira (FAB) - foi enviada neste domingo do Rio de Janeiro para Belo Horizonte.