Parentes de vítimas da TAM se queixam de Jobim a Lula

Um grupo de parentes das vítimas do acidente com o avião da TAM pediu nesta quinta-feira, 2, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva esforço do governo nas investigações das causas da tragédia ocorrida no último dia 17, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Veja também: Caixa-preta aponta que piloto não conseguiu desacelerar Airbus CPI quer inquérito sobre vazamento de dados da caixa-preta Quem são as vítimas do vôo 3054 Cronologia da crise aérea Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Durante audiência no Palácio do Planalto, os familiares aproveitaram para reclamar do ministro da Defesa, Nelson Jobim, que não conversou com eles na visita recente a São Paulo. Em resposta, o presidente teria dito, segundo os familiares das vítimas, que Jobim "falhou" em não procurá-los. Lula disse que o ministro deverá recebê-los em breve, segundo relatou Raifran Almeida Ferraz, que perdeu o irmão Ricardo, a cunhada Helenilze e dois sobrinhos no acidente. O presidente ouviu críticas do grupo sobre a entrega de uma medalha ao presidente da Agencia Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, dias após a tragédia do vôo 3054. Eles também criticaram o gesto obsceno do assessor do Palácio do Planalto Marco Aurélio Garcia, que comemorou a versão de que o acidente foi causado por falha mecânica. Em entrevista à rádio CBN, um dos parentes da vítima, Fernando Moyses, marido de Nadia Moyses, considerou a atitude como ''descaso com as famílias, a maior mágoa é saber que as pessoas pensam assim". A crítica acontece no mesmo dia em que a Comissão de Ética Pública considerou como "grosseira" e "imprópria" a atitude do assessor do Palácio do Planalto Marco Aurélio Garcia de comemorar com gestos obscenos a versão de que o acidente com o avião da TAM, no último dia 17, no aeroporto de Congonhas, foi causado por falha mecânica. Como o Palácio esperava, a comissão ficou só nas palavras e não propôs punição para Marco Aurélio nem para o assessor de imprensa Bruno Gaspar, também flagrado pela câmera da TV Globo fazendo gestos obscenos. Em nota assinada pelo presidente em exercício, Marcílio Marques Moreira, a comissão "lembra" que o momento é de "reflexão", "sentimento de pesar" e "ação". A nota destaca que os integrantes da comissão, reunidos no Rio na última segunda-feira, observaram que o agente público deve dar sempre o "bom exemplo". "O exercício da função de servir ao público exige, entre outras responsabilidades, motivar o respeito e a confiança do público em geral, o que não comporta atitudes grosseiras", ressalta a nota. (Colaborou Andréia Sadi, do estadao.com.br)