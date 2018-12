Paris Filmes suspende comercialização de filme sobre João de Deus

SÃO PAULO - A distribuidora Paris Filmes anunciou nesta terça-feira, 11, que suspendeu "imediatamente" a comercialização do documentário João de Deus - O Silêncio É uma Prece em todas as plataformas digitais. Lançado em maio nos cinemas, o filme tem direção de Candé Salles (de Para Sempre Teu Caio F.) e roteiro de Edna Gomes.

A decisão ocorre após a divulgação de supostos abusos sexuais cometidos pelo médium no "hospital espiritual" que mantém em Abadiânia, interior goiano. Até a manhã desta terça-feira, 11, 78 mulheres registraram denúncias contra João de Deus no Ministério Público de Goiás.

O anúncio ocorre um dia após a editora Companhia das Letras suspender a distribuição do livro João de Deus: Um Médium no Coração do Brasil, publicado pelo selo Fontanar em 2016. O livro é de autoria de Maria Helena Pereira Toledo Machado, professora de História da Universidade de São Paulo (USP).

Segundo a sinopse, o filme "mostra que a paz está presente por todo espaço, entrando a fundo na dinâmica da casa e nos trabalhos locais" na Casa Dom Inácio de Loyola, onde João de Deus realiza "cirurgias espirituais".

O filme traz entrevistas com o médium e com seguidores e admiradores, tais como a atriz Cissa Guimarães, que também é narradora da produção. Além disso, mostra imagens das chamadas "cirurgias espirituais", nas quais João de Deus utiliza utensílios domésticos, como faca de cozinha e tesoura, para realizar cortes e incisões.

Na época do lançamento, Luiz Carlos Merten, crítico de cinema do Estado, descreveu o filme como "bem feito, bem montado", mas que "em nenhum momento busca tensionar ou desmistificar o personagem". "Os depoimentos apontam sempre na mesma direção", escreveu na época.

Além do documentário, a obra João de Deus - O Filme está em fase de pré-produção. Na semana passada, a empresa Lynxfilm Produções Audiovisuais conseguiu autorização para captar até R$ 4 milhões para o filme por meio de incentivos fiscais.