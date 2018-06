Parlamentares definem emendas ao Orçamento

Deputados e senadores apresentarão nesta semana a lista dos projetos que querem ver no Orçamento de 2011. Eles têm até o dia 7 para apresentar emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2011, relatado pelo senador Tião Viana (foto), do PT-AC. O limite é de cinco emendas por parlamentar ? nelas, são listados projetos e programas, sem mencionar valores, o que é feito apenas no Orçamento, a ser discutido no segundo semestre. O presidente a ser empossado em janeiro próximo teoricamente terá um orçamento próprio apenas em 2012.