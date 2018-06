Parlamentares do Rio apressam projetos para anistiar bombeiros

RIO - Após o habeas corpus, os políticos apressaram a elaboração de projetos para anistiar os bombeiros de processos criminais e administrativos. Pelo menos cinco projetos de anistia serão apresentados no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Rio.

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) disse nesta sexta-feira, 10, que aprovará na próxima semana uma emenda à Lei nº 12.191, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que anistiou militares de nove estados punidos por movimentos reivindicatórios em 1997, e ampliará o benefício para os bombeiros que participaram dos protestos este ano no Rio.

"Conseguiremos aprovar esta emenda na próxima semana. As famílias estão apavoradas com a possibilidade de processos contra os manifestantes", afirmou o senador. Na Câmara dos Deputados, pelos menos três projetos de Lei para a anistia circulam. O deputados do PSOL Chico Alencar e Jean Willys, do Rio, e Ivan Valente, de São Paulo, concluíram um projeto de Lei.

O deputado Alessandro Molon (PT-RJ) também anunciou que elaborava um texto semelhante, assim como o deputado Anthony Garotinho (PR-RJ). Na Assembleia Legislativa do Rio, 25 deputados, das mais diversas correntes políticas, assinaram uma proposta de Emenda Constitucional para anistiar os servidores no âmbito estadual.