Parque da Independência vai ficar maior A Subprefeitura Ipiranga irá anexar uma área de 21.188 m² ao Parque da Independência, que passará a ter 182,5 mil m². A autorização do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo saiu na última segunda-feira. A área verde, um terreno na rua Bom Pastor, esquina com a rua dos Sorocabanos, de propriedade do Instituto Bom Pastor, havia sido declarada de utilidade pública em 2005. Além da mata, o terreno abriga a Capela Bom Jesus do Horto, de estilo ortodoxo russo e tombada pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico de São Paulo (Conpresp). Em julho deste ano a Subprefeitura conseguiu autorização judicial para fazer a manutenção do terreno, que estava abandonado. E até o final do ano, pretende iniciar obras para transformar o local em uma nova área de lazer. Essa é a segunda intervenção para revitalização do Parque da Independência nos últimos anos. Em 2004 foi inaugurada a reforma, financiada pelo Banco Real e realizada pelo Museu a Céu Aberto e Farah Service, que recuperou o Monumento à Independência, de 1922, os chafarizes, fontes e os jardins franceses, como um presente pelos 450 anos da cidade. Com essa reforma, as fontes voltaram a funcionar e o Monumento ganhou novo brilho. Foi feita uma limpeza por hidrojateamento do granito e do bronze, obturação das partes faltantes, reparos em rejuntes e, finalmente, aplicação de proteção com cera e lustração do granito e do bronze. A reforma incluiu ainda a implantação de um sistema de segurança por câmeras e a colocação das bandeiras do Brasil e da cidade de São Paulo. Mais informações: www.mp.usp.br