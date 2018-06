Parque de Ilha Grande será ampliado e ocupará 62% da ilha O Parque Estadual de Ilha Grande, no Estado do Rio de Janeiro, será ampliado. A oficialização será realizada na sexta-feira, às 11 horas, com a presença do secretário de Estado do Ambiente, Carlos Minc, na Praia do Abraão, em Ilha Grande. Com a ampliação dos limites, o Parque passará a abranger 62,5% da área da ilha. Somando-se às duas outras unidades de conservação já existentes (Reserva Biológica da Praia do Sul e Parque Estadual Marinho do Aventureiro), 87% da ilha estará protegida. No total, Ilha Grande terá 16.972 hectares de área com proteção integral, formando um refúgio natural e um banco genético para espécies da fauna e flora da Mata Atlântica. Outras iniciativas de preservação devem ser oficializadas durante a cerimônia - entre elas, a criação de um grupo de trabalho que definirá, em seis meses, o número máximo de visitantes da ilha. O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, assinará ainda o Plano Diretor de Ilha Grande. Coordenado pelo Instituto Estadual de Floresta (IEF), o grupo de trabalho será composto por representantes da Prefeitura de Angra dos Reis, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), do Comitê de Defesa de Ilha Grande (Codig) e Sociedade Angrense de Proteção Ecológica (Sape). Além da definição do número de visitantes que a ilha receberá nos feriados, o grupo definirá soluções para o lixo, o esgoto e a recuperação de áreas degradadas.